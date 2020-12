Liga, il derby va al Real Madrid: 2-0 all'Atletico e -2 dalla vetta della classifica

Il derby di Madrid va al Real. Al termine di una partita dominata in termini di occasioni, la formazione allenata da Zinedine Zidane ha battuto per 2-0 l’Atletico, accorciando in classifica proprio sui colchoneros. 2-0 il risultato finale, firmato dal gol di Casemiro nel primo tempo e dall’autogol di Oblak nella ripresa. Le merengues sono adesso al terzo posto in classifica a -3 dall’Atletico, che resta attualmente primo. I galacticos hanno comunque giocato una gara in più rispetto ai rivali cittadini.