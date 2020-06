Liga, il Getafe non molla la presa: 1-1 con l'Eibar e quarto posto ad un solo punto

vedi letture

Sognare non costa nulla, soprattutto in questo periodo. Lo sa bene il Getafe che continua a sorprendere tutti: contro l'Eibar finisce 1-1, terzo pareggio nelle ultime quattro gare. Nonostante il momento non propriamente positivo, la compagine madrilena resta al quinto posto: il sogno riguarda la Champions, ma l'obiettivo principale resta l'Europa League. Nella sfida con l'Eibar all'Alfonso Perez succede tutto negli ultimi 15' del primo tempo: Etebo trova il gol del vantaggio, ma Charles pareggi i conti in pieno recupero. Nella ripresa Bigas rischia di rovinare la serata ai padroni di casa, ma finisce 1-1. Il Getafe continua a sognare, gli ospiti muovono la classifica e si allontanano, seppur momentaneamente, dalla zona retrocessione.