Liga, il Getafe torna alla vittoria: che colpo in casa del Cadiz

vedi letture

Dopo sette giornate di campionato, il Getafe è tornato alla vittoria trionfando per 2-0 in casa del Cadiz. Decisivi per gli ospiti la rete di Cucho arrivata dopo 33 minuti e il gol di Maksimovic in pieno recupero nel finale e con questo successo il Getafe sale a 16 punti. Il Cadiz invece resta a quota 18.