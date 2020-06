Liga, il gol di Oscar non basta al Leganes: il Valladolid vince 2-1, salvezza più vicina

Una sconfitta che può pesare moltissimo. Il Leganes non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro il Villarreal: contro il Valladolid arriva una sconfitta pesantissima in chiave salvezza, il Celta Vigo resta a tre punti e la situazione si complica notevolmente. Successo importante per gli ospiti che si portano a sette punti dal terzultimo posto: tutto è ancora aperto, ma i risultati in questi scontri diretti potrebbero essere decisivi al termine della stagione.

Gol ed errori a Butarque - Il match si sblocca dopo 2' di gioco, con Unal che sfrutta una clamorosa disattenzione della difesa di casa. Al 54' Alcaraz sfrutta un rimpallo favorevole in area di rigore, scaricando un mancino violentissimo da pochi passi. All'83' il Leganes trova il gol su calcio di rigore con Oscar, ma gli assalti finali sono inutili: finisce 2-1, con il Valladolid che torna al successo dopo le due sconfitte consecutive contro Real Sociedad e Athletic Bilbao.