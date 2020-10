Liga, il Granada non si ferma più: 1-0 contro il Siviglia e primo posto in classifica

Il Granada non vuole fermarsi più. Dopo il pareggio sul campo del Cadice, la compagine andalusa si è imposta contro gli uomini di Lopetegui: decisivo il colpo di testa all'82' di Herrera sul cross perfetto di Foulquier. Primo posto in classifica al pari del Real Madrid per i biancorossi, in attesa dei blancos e del Barcellona. Il Siviglia, invece, rimane al settimo posto dopo il primo ko stagionale.