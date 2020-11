Liga, il Granada resiste in 10 per più di 70 minuti ma con il Levante è 1-1

Non è andato oltre l'1-1 il Granada in casa contro il Levante. In vantaggio con Machis dopo appena sei minuti, i padroni di casa al 16' sono rimasti in dieci per l'espulsione di Gonalons e al 34' hanno subito il pari degli ospiti di Vezo. Nonostante l'inferiorità numerica però il Levante non è riuscito ad approfittarne nelle ripresa e il Granada ha conquistato almeno un punto, grazie al quale sale a 14 punti. Il Levante invece sale a quota 5.