Liga, il Real Madrid aggancia il Barcellona in vetta: Real Sociedad battuta 2-1

Il Real Madrid non sbaglia e approfitta del pareggio del Barcellona. La squadra di Zidane infatti ha battuto 2-1 la Real Sociedad agganciando i blaugrana in testa alla classifica a quota 65 punti. Dopo un primo tempo complicato, i blancos sono riusciti a sbloccare la gara al 50' grazie al rigore trasformato da Sergio Ramos e pochi minuti dopo Karim Benzema ha trovato anche il raddoppio. Nel finale i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto accorciando le distanze con Merino che però non è riuscito ad evitare il secondo ko consecutivo alla Real Sociedad che resta così a quota 47 punti. Serata perfetta invece per il Real Madrid che ritrova la vetta de La Liga.