Liga, il Real Madrid cala il poker: Huesca travolto e vetta della classifica riconquistata

Il Real Madrid è riuscito a dare continuità alla vittoria nel Clasico e in campionato ha battuto 4-1 l'Huesca. Trascinato da un Hazard che sta finalmente tornando protagonista, i blancos all'intervallo erano già avanti di due gol proprio grazie al belga ex Chelsea e alla rete di Benzema. Nella ripresa poi Valverde si è unito alla feste e Benzema ha firmato la doppietta personale. Con questo successo la squadra di Zidane sale a 16 punti e vola in testa alla classifica, in attesa della Real Sociedad mentre l'Huesca resta a quota 5.