Liga, il Real Madrid torna in campo con una vittoria: 3-1 all'Eibar e Ramos nella storia

Basta un tempo al Real Madrid per archiviare la pratica. Nel match giocato all'Alfredo Di Stefano contro l'Eibar finisce 3-1 grazie alle reti di Kroos, Marcelo e Ramos: il difensore Blancos ha eguagliato Koeman per i gol segnati in Liga (67). Inutile la rete di Bigas nel secondo tempo, la squadra di Zinedine Zidane risponde al Barcellona e si porta a -2 proprio dai blaugrana: riparte la Liga, ma il Clasico non finisce mai. Nemmeno a distanza.

Tutto nei primi 45' - Le merengues ci hanno messo un solo tempo per poter tornare al successo e cancellare la sconfitta con il Betis. Kross ha sbloccato il match dopo pochi minuti, con un gran destro dal limite. Rete di Ramos al 30', su assist di Hazard e tris di Marcelo con un bel diagonale da dentro l'area di rigore. Bigas ha trovato il gol del 3-1 al 60', ma la squadra di casa ha gestito senza problemi il doppio vantaggio. Nel prossimo turno la compagine madrilena se la vedrà con il Valencia.