Liga, il Siviglia vince 3-2 a fatica contro un Osasuna in 10 per tutta la ripresa

Vince ancora il Siviglia in campionato, ma lo fa con grande fatica battendo 3-2 l'Osasuna che dal 54' è rimasto in dieci. Eppure la gara per i ragazzi di Lopetegui si era messa in discesa dopo il 2-0 arrivato nel primo tempo grazie ai gol di En Nesyri e Ocampos ma nonostante l'espulsione di Herrera al 54' gli ospiti prima hanno accorciato con Aridane al 64' e poi con il rigore di Torres, dieci minuti dopo, hanno trovato anche il 2-2. Nel finale però il Siviglia è riuscito comunque a trovare la vittoria con il gol di En Nesyri arrivato al 93'.

Il programma completo del 26° turno di Liga:

Venerdì

Real Sociedad-Valladolid 1-0

Sabato

Eibar - Levante 3-0

Valencia - Betis 2-1

Leganes - Alaves 1-1

Granada - Celta Vigo 0-0