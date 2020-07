Liga, il Siviglia vince in rimonta: agganciato l'Atletico Madrid, la Champions si avvicina

vedi letture

Prosegue il momento positivo da parte del Siviglia: contro l'Athletic Bilbao la squadra di Lopetegui vince in rimonta e aggancia l'Atletico Madrid in terza posizione. Al 28' Capa ha sbloccato il match, ma nel secondo tempo sono bastati 4' agli andalusi per poter chiudere la sfida e conquistare tre punti vitali: Banega prima e El Haddadi poi hanno regalato la 17a vittoria in campionato.

Nulla da fare per la compagine basca che perde l'undicesimo match in stagione, ma rimane comunque in zona Europa League. Nel prossimo turno il Siviglia se la vedrà con il Maiorca, l'obiettivo è quello di blindare la qualificazione alla prossima Champions League.