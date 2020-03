Liga, il Valencia non va oltre l'1-1 in casa dell'Alaves: Mendez risponde a Parejo

Il Valencia non va oltre l'1-1 in casa dell'Alavés. Nell'anticipo del 27° turno di Liga, i prossimi avversari europei dell'Atalanta si sono infatti visti riacciuffare al 73' da una rete di Mendez, dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo grazie a una perla su punizione di Parejo. Con questo risultato, la squadra di Celades è settima in classifica con 42 lunghezze, mentre il club basco è undicesimo con 32. Tra i pipistrelli, si segnalano i 65 minuti giocati da Alessandro Florenzi, poi sostituito da Coquelin.

Il programma completo del 27° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Alavés-Valencia 1-1

Sabato

13:00 Eibar - Maiorca

16:00 Atl. Madrid - Siviglia

18:30 Barcellona - Real Sociedad

21:00 Getafe - Celta Vigo