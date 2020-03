Liga, il Valladolid rinuncia ai test per il Coronavirus. "C'è chi ne ha più bisogno"

Nei giorni corsi la Liga ha inviato ai club della massima serie spagnola un novero di test per effettuare i tamponi necessari a rilevare la positività al Coronavirus. Molto club li hanno utilizzati, ma non il Real Valladolid, club di proprietà del Fenomeno Ronaldo. A svelarne i motivi è stato David Espinar, direttore dell’ufficio di presidenza del club: “Ci sono Tati messi a disposizione questi test ma non avevamo motivi per effettuarli. Fortunatamente nessun tesserato del club ha alcun tipo di sintomo. Così abbiamo deciso di cederli alle autorità sanitarie per utilizzarli con le persone che ne hanno realmente bisogno. Sono loro ad avere la priorità”