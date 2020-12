Liga, il Villarreal viene fermato dall'Elche: in casa non va oltre lo 0-0

Occasione sprecata dal Villarreal che poteva avvicinarsi ulteriormente ai primi due posti in classifica e invece non è andato oltre lo 0-0 in casa contro l'Elche. Gara senza grandi emozioni quella dell'Estadio de la Ceramica e con questo punto il Villarreal sale a 21 punti, a -3 dalla Real Sociedad seconda ma in campo tra poco e l'Elche, al quarto pareggio di fila, sale a quota 14.