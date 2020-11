Liga, in corso il nono turno: Mir risponde a Burgos. Huesca-Eibar finisce 1-1

vedi letture

E' finita 1-1 la sfida tra Huesca ed Eibar, gara valida per la nona giornata di Liga. Al gol di Burgos per gli ospiti al 38esimo ha risposto Mir poco dopo l'ora di gioco. L'Huesca, ancora a secco di vittorie ha ora sei punti in classifica, tre in meno dell'Eibar.

Nona giornata della Liga

Venerdì

Elche-Celta Vigo 1-1

Sabato

Huesca-Eibar 1-1

16.15 - Barcellona-Betis

18.30 - Siviglia-Osasuna

21.00 - Atletico Madrid-Cadice

Domenica

14.00 - Getafe-Villarreal

16.15 - Real Sociedad-Granada

18.30 - Levante-Alaves

18.30 - Valladolid-Athletic Bilbao

21.00 - Valencia-Real Madrid