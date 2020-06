Liga, l'Atletico Madrid continua a vincere: 2-1 all'Alaves, a segno Saul e Diego Costa

Quarta vittoria di fila per l'Atletico Madrid che continua la sua striscia positiva in campionato. La squadra di Simeone ha battuto 2-1 l'Alaves grazie alle rete di Saul arrivata al 59' e al rigore messo a segno da Diego Costa al 71'. Nel finale Joselu ha accorciato le distanze sempre dal dischetto ma non ha evitato il ko. Con questo successo l'Atletico Madrid sale a 58 punti, mentre l'Alaves, al terzo ko di fila resta a quota 35 punti in classifica.