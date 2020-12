Liga, l'Atletico Madrid non si ferma e vola al primo posto: 2-0 al Valladolid

Non si ferma la corsa dell'Atletico Madrid che ha battuto anche il Valladolid per 2-0 volando in testa alla classifica di Liga. Dopo un primo tempo anonimo, la squadra di Simeone ha trovato il vantaggio con l'uomo più forma del momento, Thomas Lemar che al 63' sull'assist di Trippier ha firmato l'1-0. Al 72' poi Llorente, entrato dalla panchina ha raddoppiato e con questo successo i colchoneros salgono a 26 punti in classifica e lascia il Valladolid a quota 10 punti.