Liga, l'Atletico Madrid vince ancora: Llorente e Suarez stendono il Betis

vedi letture

Seconda di fila in campionato per l’Atletico Madrid, che si lascia momentaneamente alle spalle il brutto ko subito in Champions League contro il Bayern Monaco. I colchoneros si impongono per 2-0 contro il Betis grazie alle reti di Llorente e Suarez, con gli ospiti che al 74’ sono rimasti in dieci per l’espulsione di Montoya.