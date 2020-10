Liga, l'Elche continua a sorprendere: successo sul campo dell'Alaves, decidono Milla e Tete

Un gol di Milla e un altro di Tete regalano altri tre punti all'Elche nella trasferta sul campo dell'Alaves. Al Mendizorrotza dominano gli uomini di Almiron, che volano al dodicesimo posto in classifica grazie a due successi e un pareggio in quattro partite. L'Alaves resta terzultimo: solo quattro punti in sei gare.