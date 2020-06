Liga, l'Espanyol torna a vincere: contro l'Alaves finisce 2-0

Due gol in due minuti, seppur con l'intervallo di mezzo. L'Espanyol torna al successo dopo un periodo negativo grazie al 2-0 contro l'Alaves: in pieno recupero Bernardo trova il gol del vantaggio per i catalani, dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo Wu Lei trova la rete del definitivo 2-0. Decisivo il cartellino rosso di Pacheco al 19'. Nel prossimo turno l'Espanyol sfiderà il Getafe, mentre l'Alaves cercherà punti salvezza contro la Real Sociedad. Alle ore 22.00 in campo il Barcellona di Leo Messi, che sfiderà il Maiorca.