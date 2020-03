Liga, l'ex Fiorentina Tello stende il Real Madrid: vince il Betis 2-1, la vetta è del Barcellona

Come annullare il successo nel Clasico. Il Real Madrid, una settimana dopo la bella vittoria contro il Barcellona, cade sul campo del Real Betis e perde il primato in Liga. Al Benito Villamarin decidono Sidnei e l'ex Fiorentina Tello (quest'ultimo, tra l'altro canterano al Barça, a 8 minuti dalla fine). In mezzo il rigore di Benzema, inutile perché la Casa Blanca resta a secco per punti. Due quelli in meno al Barcellona adesso. E su Zidane torna la nebbia.

Il programma completo del 27° turno di Liga:

Venerdì

21:00 Alavés-Valencia 1-1

Sabato

13:00 Eibar - Maiorca 1-2

16:00 Atl. Madrid - Siviglia 2-2

18:30 Barcellona - Real Sociedad 1-0

21:00 Getafe - Celta Vigo 0-0