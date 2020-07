Liga, l'ex Parma Feddal salva il Betis: finisce 1-1 nel match salvezza con il Celta Vigo

Finisce 1-1 tra Celta Vigo e Betis, un buon punto per entrambe le squadre. I galiziani fanno un altro piccolo passo verso la salvezza, mentre gli andalusi cancellano i 2 ko consecutivi e si allontanano dalla zona rossa, almeno per il momento. Nel prossimo turno sarà necessario vincere contro l'Osasuna per poter chiudere definitivamente il discorso salvezza. Iago Aspas e compagni, invece, dovranno vedersela con l'Atletico Madrid.

Un gol per tempo - Il Celta Vigo trova subito il gol dopo 22' di gioco grazie alla rete di Nolito su calcio di punizione, con un intervento davvero goffo di Robles. Al 79' ci pensa l'ex Palermo e Parma Feddal a rimettere il match sui giusti binari: Joaquin crossa, il difensore marocchino ha tutto il tempo di stoppare e concludere a rete. Finisce 1-1, un buon punto per entrambe in vista dei prossimi impegni.