Liga, l'Osasuna batte 1-0 l'Athletic. Siviglia ko in casa contro l'Eibar

Nelle due gare delle 18.30 di Liga, il Siviglia ha rimediato una brutta sconfitta in casa contro l'Eibar per 1-0 mentre l'Osasuna ha battuto di misura l'Athletic Bilbao. Secondo ko consecutivo per la squadra di Lopetegui che dopo il Granada, perde anche contro l'Eibar con gol decisivo di Kike arrivato dopo 41 minuti. Con questo successo l'Eibar sale a 8 punti in classifica e lascia il Siviglia a quota 7. Successo conquistato nel finale invecde dall''Osasuna che ha battuto l'Athletic con il rigore di Garcia arrivato all'81'.