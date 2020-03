Liga, la Real Sociedad batte 2-1 l'Eibar nel recupero del 24° turno e si porta al quarto posto

vedi letture

La scalata della Real Sociedad non si ferma. La squadra biancazzura questa sera si è imposta infatti per 2-1 sul campo dell'Eibar nel recupero del 24° turno di Liga. A decidere la sfida, che porta la Real al quarto posto in classifica con 46 punti insieme al Getafe e lascia invece i padroni di casa a quota 27 lunghezze in sedicesima posizione, sono state le reti di Oyarzabal su rigore al 16' e Willian José al 75'. Di Charles, sempre su rigore al 90', il sigillo che nel finale ha illuso invece per qualche minuto l'Eibar.