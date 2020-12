Liga, la Real Sociedad non approfitta del ko dell'Atletico: è solo 1-1 contro l'Eibar

Dopo la sconfitta dell'Atletico Madrid nel derby, la Real Sociedad non ha approfittato di questa grande occasione per scappare in vetta da sola e in casa contro l'Eibar non è andata oltre l'1-1. In vantaggio con Barrenetxea Muguruza dopo venti minuti, la Real è stata raggiunta sul pari nella ripresa dal gol di Enrich al 65' e con questo sale a 26 punti alla pari dell'Atletico Madrid mentre l'Eibar sale a quota 15.