Liga, la Real Sociedad non sa più vincere: ko 2-1 col Levante. Tris del Villarreal

vedi letture

Si ferma ancora la Real Sociedad che da cinque gare non trova la vittoria e anche in casa del Levante è stato battuto 2-1. In vantaggio con Isak dopo 22 minuti, la squadra di Alguacil è stata raggiunta sul pari da Roger al 28' e nel finale ha subito anche la rimonta firmata da Jorge de Frutos. Con questa sconfitta perde ulteriore terreno dall'Atletico Madrid e resta a 27 punti al secondo posto ma con la possibilità di essere superato domani dal Real Madrid.

Nell'altra gara delle 18.30 invece dopo quattro pareggi di fila è tornato alla vittoria il Villarreal vincendo 3-1 in casa dell'Osasuna rimasto in dieci dal 19ì per l'espulsione di Aridane. Il Sottomarino giallo ha trionfato con la doppietta di Moreno e la rete di Fer Nino e con questo successo sale a 25 punti, a -4 dall'Atletico primo. Resta ultimo a 11 punti invece l'Osasuna.

Levante-Real Sociedad 2-1

Osasuna-Villarreal 1-3