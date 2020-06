Liga, la sfida per l'Europa League premia il Villarreal: battuto 2-0 il Valencia

Sfida diretta per l'Europa League nella sfida pomeridiana di Liga, che ha visto uscire vincenti i padroni di casa del Villarreal nei confronti del Valencia per 2-0. Tutto nel primo tempo per il Submarino Amarillo, che trova due volte la via del gol: prima con l'ex di turno Paco Alcacer intorno al quarto d'ora, poi con Gerard Moreno a fine prima frazione. Nella ripresa non cambia più il punteggio, e con questi tre punti il Villarreal si attesta momentaneamente al quinto posto, lasciando a -5 proprio il Valencia.

Villarreal - Valencia 2-0

14' Alcacer; 44' Moreno