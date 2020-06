Liga, le formazioni di Maiorca-Barcellona: Griezmann-Vidal dal 1', Suarez in panchina

Riparte la Liga, ma soprattutto ritorna in campo il Barcellona di Leo Messi. I blaugrana se la vedranno questa sera contro un Maiorca a cerca di punti salvezza. Le due squadre hanno ufficializzato le formazioni: 4-4-2 per i padroni di casa, con Ante Budimir a fare coppia con il Cucho Hernandez. Solito 4-3-3 per gli azulgrana che schierano Messi, Braithwaite e Griezmann in attacco. In campo anche Arturo Vidal, Suarez partirà invece dalla panchina.

MAIORCA (4-4-2): Manolo Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Sastre; Dani Rodriguez, Pedraza, Sevilla, Kubo; Cucho Hernandez, Budimir. Allenatore: Vicente Moreno

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Araújo, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Vidal; Messi, Braithwaite, Griezmann. Allenatore: Quique Setien