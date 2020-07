Liga, le formazioni ufficiali di Leganes-Valencia: soltanto panchina per Florenzi

In campo alle ore 19.30, nel calendario della Liga, scendono in campo Leganes e Valencia. I primi alla disperata ricerca di punti che li conducano fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, i secondi per provare a migliorare una classifica ancora non soddisfacente. Di seguito le formazioni ufficiali.

Leganes (5-4-1): Cuellar; Rosales, Tarin, Awaziem, Siovas, Silva; Ruibal, Amadou, Perez, Rodrigues; Guerrero.

Valencia (4-4-2): Jaume; Wass, Paulista, Diakhaby, Costa; Coquelin, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gomez, Gameiro.