Liga, le formazioni ufficiali di Real Madrid-Huesca: Zidane prova il tridente anti-Inter

A tre giorni dal match di Champions League contro l'Inter, il Real Madrid scende in campo per l'ottava giornata di Liga contro l'Huesca. Un'occasione per Zinedine Zidane per fare le prove generali in vista della sfida contro Antonio Conte e i suoi. E finalmente l'allenatore francese potrà contare sul tridente titolare, quello che sta studiando anche per la partita europea: Asensio-Benzema-Hazard. Out sia Rodrygo che Vinicius. Di seguito le formazioni di Real Madrid-Huesca.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Eder Militao, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Valverde; Asensio, Benzema, Hazard

HUESCA (4-4-2): Andrès; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galàn; Ferreiro, Mosquera, Rico, Borja; Rafa Mir, Sandro