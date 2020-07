Liga, Morata non basta all'Atletico: contro il Celta Vigo è soltanto 1-1

vedi letture

Finisce in parità il secondo anticipo del martedì di Liga. Al Balaidos, l’Atletico Madrid frena in casa del Celta Vigo pareggiando per 1-1 e andando a +3 sul Siviglia al terzo posto in classifica. Dopo appena un minuto di gioco i Colchoneros si sono partiti avanti con il gol di Alvaro Morata ma Beltran nella ripresa ha realizzato il gol del definitivo pareggio.