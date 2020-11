Liga, ottavo caso di Covid-19 a Bilbao: l'Athletic comunica la positività di Oscar de Marcos

Altro caso di Covid-19 all'Athletic Club di Bilbao. Come comunicato stamattina dalla società basca, Oscar de Marcos è risultato positivio al coronavirus. E' asintomatico e già in isolamento, come da protocollo. Tutti negativi i compagni di squadra. Si tratta dell'ottavo contagiato in casa Athletic.