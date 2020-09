Liga, primo ko stagionale per il Valencia: il Celta Vigo vince 2-1 e vola in vetta

Primo ko stagionale per il Valencia, che dopo aver battuto il Levante all’esordio nella Liga cade a sorpresa sul campo del Celta Vigo. 2-1 il risultato finale firmato dalla doppietta di Aspas per i padroni di casa. Inutile il momentaneo pareggio di Gomez per la formazione valenciana. Il Celta Vigo vola dunque a 4 punti al primo posto assieme al Villarreal (in attesa delle big che devono ancora iniziare il loro campionato). Il Valencia resta invece fermo a 3 punti.