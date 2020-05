Liga pronta a ripartire, capitano Alaves perplesso: "Come finiamo se c'è un nuovo contagiato?"

La ripresa della Liga si avvicina, ma anche in Spagna c'è chi nutre ancora qualche perplessità. Come, ad esempio, il capitano dell'Alavés, Manu Garcia, intervenuto in una conferenza stampa virtuale dopo la ripartenza degli allenamenti di squadra: "Sono sempre stato ottimista sulla ripresa del campionato, ma ora c'è un po' di incertezza. Avremo poco tempo per conquistare la salvezza e non sappiamo come risponderemo in campo, fisicamente e psicologicamente. Vivremo un finale di stagione intenso e triste, visto che giocheremo senza pubblico. In caso di nuovi contagi fra i giocatori, poi, sarebbe davvero complicato finire la stagione. Noi calciatori non avremo sicurezza in campo, ma dobbiamo assumerci questo rischio", le dichiarazioni del centrocampista spagnolo.