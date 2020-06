Liga, Real Madrid-Maiorca 2-0: Vinicius e Ramos riportano in testa i blancos

vedi letture

Il Real Madrid vince con un gol per tempo contro il Maiorca e torna ad appaiare il Barcellona in testa alla classifica della Liga. A sbloccare la gara ci pensa il brasiliano Vinicius Junior dopo neanche 20 minuti di gioco su assist di Modric. Il raddoppio invece porta la firma del capitano Sergio Ramos, ottavo centro stagionale in Liga per lui e doppia cifra raggiunta contando anche le due reti in Champions League.