Liga, rimonta Siviglia nel finale: tris al Cadice. 1-1 tra Valladolid e Celta Vigo

Vittoria in rimonta per il Siviglia che ha battuto 3-1 il Cadice. Dopo un inizio complicato e il vantaggio dei padroni di casa firmato da Sanchez, la squadra di Lopetegui ha trovato il pareggio con De Jong e poi al 90' ha trovato il gol della vittoria con Munir e in pieno recupero è arrivato anche il tris di Rakitic. Buona la prima dunque per il Siviglia che conquista i suoi primi tre punti.

Nell'altra gara delle 18.30 invece è finita 1-1 la gara tra Valladolid e Celta Vigo: al gol degli ospiti di Iago Aspas, ha risposto Guardiola che su rigore ha trovato il pareggio finale.