Liga, si pensa al ritorno del pubblico sugli spalti: inviato ai club un progetto di protocollo

La Spagna si prepara ad un possibile ritorno negli stadi del pubblico. La Lega calcio ha infatti inviato ai club un progetto di un protocollo sanitario che permetta un ritorno sugli spalti dei sostenitori. Sul documento non ci sarebbe una data precisa nemmeno quanto gli impianti saranno riempiti dai tifosi ma viene descritto l’iter devono seguire.

L'iter da seguire - Ogni persona dovrà essere dotata innanzitutto di mascherina e tenerla per tutta la durata della partita, sarà necessaria una registrazione preventiva, entrare in orari e luoghi differenti e verrà rilevata la temperatura agli ingressi. Chi avrà la temperatura oltre i 37.5 non potrà accedere alo stadio. Ogni tifoso avrà in dotazione due bottigliette d’acqua mentre chi ha età superiore ai 70 anni gli potrebbe essere dedicato un posto specifico in prossimità delle uscite.