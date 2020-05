Liga, si rivede il torello: le squadre ripartono con i primi allenamenti di gruppo

Tornano gli allenamenti di gruppo in Spagna, con la Liga spagnola che fa passi concreti verso il ritorno alla normalità: il torello è sicuramente una immagine in questo senso, coi calciatori che sfidano e scherzano come prima della pandemia. La Liga comunque ha inviato un protocollo alle squadre circa il distanziamento e sulle accortezze da tenere in campo e a casa.