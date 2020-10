Liga, solo un pareggio per Eibar ed Osasuna: finisce 0-0

E' terminata 0-0 la gara delle 12 di Liga tra Eibar e Osasuna. Poche emozioni e tanti cartellini gialli in una gara tesa e senza gol dove gli ospiti nel finale sono rimasti anche in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Moncayola. Con questo punto l'Eibar sale a 5 punti e l'Osasuna a quota 7.



LIGA - TURNO 6

SABATO

Granada-Siviglia 1-0

Celta Vigo-Atl. Madrid 0-2

Real Madrid-Cadiz 0-1

Getafe-Barcellona 1-0

DOMENICA

Eibar-Osasuna 0-0

14.00 Athl. Bilbao-Levante

18.30 Alaves-Elche

18.30 Huesca-Valladolid

21.00 Betis-Real Sociedad