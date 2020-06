Liga, spettacolo di reti ma fra Villarreal e Siviglia un 2-2 che non serve a nessuno

Finisce in parità la sfida dell’Estadio de la Ceramica fra Villarreal e Siviglia. Partita emozionante ma alla fine un pareggio che non serve a nessuna delle due formazioni. I padroni di casa, in lotta per un posto in Europa League ma non ancora certi, sono passati in vantaggio con Paco Alcacer nel primo tempo ma sono stati raggiunti dagli andalusi, in lotta per il terzo posto, con Escudero. Prima del riposo Pau Torres porta avanti il Submarino Amarillo ma nella ripresa El Haddadi fissa il punteggio sul 2-2 finale.