Liga, stilato il protocollo per la ripresa degli allenamenti. L'ok finale spetta al Governo

Giornata di summit in seno alla Liga per capire quando poter far ripartire il movimento calcistico bloccato dalla pandemia di Coronavirus. Nelle scorse ore la commissione della Lega, si legge sulla stampa catalana, ha preparato un protocollo per la ripresa degli allenamenti ma al tempo stesso ha chiarito che “qualsiasi decisione relativa al ritorno alle competizioni sarà presa in base alle disposizione delle autorità sanitarie.