Liga, Suarez e un super Oblak: l’Atletico torna alla vittoria e allunga sul Real

Basta un gol del Pistolero Suarez a Diego Pablo Simeone per battere l'Alasse, che ritrova la vittoria in Liga e allunga sul Real Madrid dopo un periodo di appannamento. In rete ad inizio ripresa su assist di Trippier, l’ex Barcellona sfiora il raddoppio poco dopo, con l’Atletico che gestisce la gara senza grossi sino al calcio di rigore concesso al minuto 86 per fallo di Savic su Luis Roja: dal dischetto va Joselu che si fa ipnotizzare da Oblak, che permette l’allungo a +6 sul Real secondo, in attesa del Barcellona, questa sera di scena con la Real Sociedad. Di seguito la classifica aggiornata della Liga.

La classifica aggiornata

Atlético Madrid 66

Real Madrid 60

Barcellona 59*

Siviglia 55

Real Sociedad 45*

Real Betis 45

Villarreal 43

Granada 36

Athletic Club 35

Levante 35

Celta Vigo 34

Valencia 33

Osasuna 30

Cadice 29

Getafe 29

Valladolid 27

Elche 25

Eibar 23

Alavés 23

Huesca 21

*una partita in meno

