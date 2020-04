Liga, svelata la bozza per la ripresa: quattro fasi e tamponi a tutti i giocatori e familiari

vedi letture

Un vademecum per il rientro alla normalità. La Liga - sottolinea il Corriere dello Sport - ha già stilato un programma d’attuazione per quando le squadre potranno tornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Lo ha svelato la Cadena Cope, che ha pubblicato le 19 pagine della bozza presentata ai club. Il piano seguirà quattro fasi. Una prima fase di preparazione degli allenamenti seguita da sedute singole dei giocatori. La terza fase prevede allenamenti in tre gruppi da otto, mentre l’ultima, quando farà capolino il pallone, di sedute collettive. La Liga ha consigliato un minimo di 15 giorni di allenamenti prima della ripresa del campionato, e un ritiro blindato delle squadre nei propri centri sportivi, dove avranno accesso esclusivamente personale autorizzato.

A queste indicazioni si aggiungeranno test per la positività al coronavirus a tutta la rosa e ai familiari 72 ore prima di tornare ad allenarsi. Ai giocatori sarà consentito solo il tragitto casa-campo d’allenamento-stadio, anche quando si tornerà in campo. E nel caso in cui uno di loro dovesse essere positivo al Covid-19 si adotterà l’isolamento totale e nuovi test a tappeto per tutta la rosa.