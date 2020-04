Liga, Tebas spinge per la ripresa: "Non capisco che rischio possa esserci a porte chiuse"

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha parlato dopo la notizia della sospensione definitiva dei campionati in Francia: "In Spagna il calcio è un importante motore economico e dobbiamo riattivarlo al più presto. Non capisco che rischio possa esserci se giochiamo a porte chiuse e con tutte le misure precauzionali del caso. Se questi importanti settori non riprenderanno la loro attività, in modo sicuro e controllato, potrebbero rischiare di scomparire. potrebbe succedere anche al calcio professionistico".