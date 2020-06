Liga, termina il primo tempo tra Valladolid e Leganes: ospiti in vantaggio grazie al gol di Unal

Poche emozioni, ma tanti errori nel primo tempo tra Leganes e Valladolid. Uno scontro per le posizioni basse di classifica in Liga, con i padroni di casa che si sono complicati la vita dopo pochi minuti: incomprensione tra Awaziem e Cuellar, Unal ne approfitta e sblocca la sfida del Butarque mettendo a segno un gol facilissimo. Le due squadre non sono riuscite a creare tante occasioni, oltre ai due gialli per il Valladolid non c’è stato nulla da segnalare in questa prima metà di gioco. Nel secondo tempo il Leganes deve assolutamente fare qualcosa, i padroni di casa devono trovare punti in chiave salvezza.