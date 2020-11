Liga, tonfo a sorpresa per il Real Madrid contro l'Alaves. E si ferma di nuovo Hazard

Prosegue il momento difficile per il Real Madrid in campionato. Dopo il successo per 2-0 sull’Inter in Champions League, le merengues allungano a tre la striscia di gare senza vittorie in campionato, perdendo a sorpresa in casa contro l'Alaves. Ospiti avanti con il rigore di Perez e con la rete di Joselu, mentre nel finale Casemiro ha provato senza successo a riaprire i giochi. Da segnalare per la formazione di Zinedine Zidane anche il nuovo infortunio di Hazard, sostituito al 28’ da Rodrygo. Con questo risultato il Real resta a -6 dalla coppia di testa Real Sociedad-Atletico Madrid mentre l’Alaves sai a quota 13 in nona posizione.