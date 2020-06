Liga, tutto facile per il Real Madrid contro l'Eibar: al 45' è 3-0 per le merengues

Nuovo calcio, vecchie abitudini. Sono bastati 45' al Real Madrid per rispondere al Barcellona: al 45' i Blancos sono in vantaggio all'Alfredo Di Stefano contro l'Eibar. Kroos ha aperto le marcature dopo 4' con un gran gol dal limite dell'area sul palo opposto, Sergio Ramos ha trovato il gol del raddoppio al 30' praticamente a porta vuota, su assist di Hazard. Al 37' è arrivato il 3-0 di Marcelo, con un gran diagonale da dentro l'area che ha beffato per la terza volta Dmitrovic. Tutto facile per la squadra di Zinedine Zidane che nella ripresa dovrà limitarsi a gestire il triplo vantaggio.