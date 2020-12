Liga, un gol per tempo e il Siviglia supera il Villarreal: andalusi al quarto posto in classifica

Con un gol per tempo il Siviglia ha superato il Villarreal. La squadra di Lopetegui si è imposta 2-0 grazie al calcio di rigore realizzato nella prima frazione di gara da Lucas Ocampos e al gol di En Nesyri in avvio di ripresa. Terzo successo in quattro gare per gli andalusi che agganciano al quarto posto proprio la squadra di Emery, insieme alla Real Sociedad al quarto posto.