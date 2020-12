Liga, vittoria del Real Madrid contro il Granada: gol di Casemiro e Benzema, Blancos in testa

Vittoria per 2-0 del Real Madrid contro il Granada nella sfida di Valdebebas valida per la quindicesima giornata della Liga. Di Casemiro al 57' e di Benzema al 94' i gol che hanno deciso la sfida e hanno permesso alla squadra di Zidane di raggiungere l'Atletico in vetta alla classifica, anche se i Colchoneros hanno due partite in meno. Nell'altra sfida già disputata oggi pareggio per 1-1 tra Getafe e Celta Vigo, mentre alle 22 inizieranno Alaves-Eibar e Betis-Cadice.