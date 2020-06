Liga, vittoria importantissima per il Villarreal a Granada. Pari tra Maiorca e Leganes

Sono terminate le prime due sfide della trentesima giornata della Liga. Vittoria pesantissima del Villarreal in chiave Europa/settimo posto: la squadra di Bacca e Cazorla espugna Granada per 1-0 e stacca i rivali in classifica. Pareggio in extremis del Leganes in casa del Maiorca nella sfida per la salvezza: finisce 1-1, gli ospiti agguantano l'Espanyol a quota 24 ma restano ultimi, mentre i padroni di casa non si schiodano dalla terzultima piazza.

I risultati

Granada-Villarreal 0-1: 11' Moreno

Maiorca-Leganes 1-1: 9' Sevilla (M), 87' Oscar (L)